Due terroristi egiziani  minacciavano la Meloni 

Milano. Quello che gli apparati di sicurezza osservano in questi giorni, dopo l’attacco a Israele da parte di Hamas, è la chiamata alle armi, una sorta di appello alla jihad globale, col ritorno in primo piano della questione palestinese, una delle principali leve di propaganda delle centrali islamiste. Si diffondono on line immagini efferate di uccisioni di “infedeli” con inviti ad attivarsi ovunque. Ed il rischio è che a queste chiamate rispondano emuli o cellule più strutturate rimaste dormienti per anni. Il monitoraggio sui soggetti pericolosi presenti sul territorio nazionale è dunque attento ed ha portato ieri all’arresto per terrorismo di due egiziani - di 44 e 49 anni - a Milano.

I due, spiega la polizia, «erano estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell’Isis», al quale uno aveva giurato fedeltà. Gli indagati versavano inoltre denaro a favore di nominativi in Yemen e Palestina, erano esperti nell’uso di armi, indottrinavano i figli minori e nelle chat sono state rintracciate anche minacce alla premier Giorgia Meloni. Innalzate anche le misure di sicurezza sugli eventi, come accaduto ieri a Londra per la partita Inghilterra-Italia, allo stadio di Wembley.

