Due terni fortunati: vinti 68mila euro  

Cagliari in festa con il Lotto. Nell’ultima estrazione in città sono stati centrati due premi: uno da 45.000 euro con un terno, l'altro da 23.750 euro con tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un complessivo di 96,7 milioni da inizio 2024.

La curiosità, secondo Agimeg, è data dalla natura delle giocate: entrambe sulla ruota nazionale ed entrambe con i numeri 71, 74 e 77, che paiono essere anni di nascita. Due terni con puntate rispettivamente da 10 e 5 euro, che hanno fatto felici altrettanti giocatori cagliaritani. La vincita da 45.000 euro è stata la seconda più alta dell’estrazione, quella da 23.750 euro la quarta. Al primo posto i 124.500 euro vinti a Termini Imerese, sul terzo gradino del podio Milano con 32.608,70 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA