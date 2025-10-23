Due tecnici vincenti a L’Informatore 360 

Due allenatori vincenti, uno fresco di successo, l’altro collezionista di titoli. A L’Informatore Sportivo 360, condotto in diretta il venerdì dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina dal giornalista Carlo Alberto Melis, saranno Stefano Curcio e Roberto Carta gli ospiti in studio. Il primo, tecnico della Quattro Mori Cagliari, è reduce dal successo nella Supercoppa italiana femminile di tennistavolo; il secondo, allenatore dell’Amsicora maschile, ha vinto ben 27 scudetti in carriera (7 da giocatore).