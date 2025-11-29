VaiOnline
Tennis.
Due team sardi inseguono la salvezza in A2 

Da oggi non si può più sbagliare, bisogna solo vincere. Prendono il via i tabelloni dei playout di Serie A2 di tennis a squadre maschile e femminile, con due squadre sarde all'inseguimento della salvezza. Tra le donne, il Tc Cagliari gioca in casa, alle 9, contro il Cus Catania. La sfida vale come semifinale del tabellone femminile: chi perde retrocede, mentre chi vince sfiderà nel decisivo spareggio-salvezza la vincente del match che si gioca in contemporanea a Casale Monferrato tra Nuova Casale Sc e Tc Genova. In caso di vittoria oggi, le ragazze di capitan Carla Lucero avrebbero la possibilità di giocare sui campi di Monte Urpinu anche il match decisivo in programma tra sette giorni.

A2 maschile

Nel maschile, il tabellone prevede otto squadre al via: sei retrocedono, mentre le due vincitrici dei match di semifinale festeggeranno la salvezza. L'avventura del Tc Alghero Mp Finance parte da Torino, dove, sempre alle 9, i ragazzi di capitan Gino Asara sfideranno il Ronchiverdi. In caso di vittoria, per gli algheresi ci sarà un'altra trasferta, stavolta definitiva, sui campi di chi avrà la meglio dell'incontro di oggi tra Tennis Viserba e St Bassano, in programma alla stessa ora a Rimini.

Invernale, sesto turno
Prosegue con la sesta giornata il Campionato Invernale regionale di tennis a squadre maschile e femminile. Nella Prima serie maschile, riposa la capolista Tc Terranova A, fin qui sempre vincente. In programma, alle 9, il match tra le due seconde del torneo il Tc Cagliari A e il Poggio Sport Village A, a quattro punte dalla vetta ma, rispettivamente, con due e una partita da recuperare. Alla stessa ora, la Torres ospita a Sassari i maddalenini del Tc Moneta, mentre alle 10, Tc Alghero A e Tc70 Oristano si sfidano per conquistare i primi punti stagionali. Anche nella Prima femminile riposa la capolista, la Torres. Oggi si incrociano i destini delle quattro squadre che occupano l'affollato secondo gradino della classifica: alle 9 Tc Cagliari A e Quattro Mori Tennis Team A, alle 10 Tc Terranova A e Sporting Ct Quartu A. Sempre alle 10, si affrontano per il primo acuto della stagione Tc Alghero e Cus Cagliari.

