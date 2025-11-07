VaiOnline
Il caso.
08 novembre 2025 alle 00:31

Due tamponamenti  mandano in tilt il traffico sull’Asse 

Ancora caos e viabilità in tilt sull’Asse mediano a causa di due incidenti avvenuti a fine mattinata e nel primo pomeriggio. Tamponamenti diventati praticamente quotidiano ma che creano enormi disagi per chi, ogni giorno, percorre una delle strade maggiormente trafficate della città. Ma che, soprattutto nel tratto di Genneruxi in direzione Poetto, nasconde parecchie insidie: la maggior parte degli incidenti avviene proprio tra la rampa che arriva da viale Marconi e l’uscita per via Berlino.

Anche ieri, fortunatamente, non ci sono state conseguenze particolarmente gravi per conducenti e occupanti delle auto coinvolte nei due diversi incidenti. Ma in entrambi i casi si sono formate lunghe code: fino a quando non sono stati portati via i mezzi danneggiati la situazione è stata particolarmente critica con una fila chilometrica di veicoli. Sul posto, per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi, hanno lavorato gli agenti della Polizia Locale.

Resta dunque un problema evidente: l’Asse mediano, per il comportamento dei conducenti certamente ma anche per la sua conformazione e per l’aumento notevole di mezzi che lo percorrono quotidianamente, è teatro quotidiano di almeno un incidente. E questo dovrebbe far riflettere. (m. v.)

