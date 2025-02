Due tabaccherie rapinate in pochi minuti 

Due rapine in altrettante tabaccherie e nel giro di pochi minuti a Villasor. Un bandito solitario con indosso un giaccone e pantaloni neri, il volto travisato da un capellino di lana nero e una mascherina chirurgica, si è presentato prima nella rivendita di via Cagliari, poi in quella di piazza Matteotti, a trenta metri scarsi dalla caserma dei carabinieri, dalla parrocchia e dal Municipio.

I blitz

Identico copione: ha tirato fuori una pistola e si è fatto consegnare l’incasso, poche centinaia di euro in entrambi i casi vista l’ora (erano le 8,30 del mattino e i negozi erano stato aperti da poco). Poi è scappato, a bordo di una vettura, una Opel grigia, che è stata immortalata dalle telecamere della videosorveglianza piazzate dall’amministrazione comunale nei punti strategici del paese. Auto senza targa: il bandito aveva provveduto a toglierla prima di arrivare nel centro abitato. Dopo il blitz nella tabaccheria di piazza Matteotti ha esploso un colpo di pistola, in aria e a salve, segno che probabilmente per le rapine ha utilizzato un giocattolo.

Le immagini

Immediato è stato l’allarme, i carabinieri della stazione di Villasor e della Compagnia di Sanluri, guidati dal maggiore Nadia Gioviale, sono impegnati in una caccia all’uomo e potrebbero già essere sulle tracce del bandito solitario. Un’indagine partita proprio dell’esame delle immagini delle telecamere della videosorveglianza e a quelle installate nelle due tabaccherie che sono state subito messe a disposizione degli inquirenti.

Nel tranquillo paese a vocazione agricola, non certo abituato a episodi di questa gravità, la notizia si è diffusa rapidamente lasciando incredula e sbigottita la comunità intera. «Non ci siamo accorti di nulla», ripetono alcuni frequentatori della piazza, l’azione del rapinatore, tanto rapida quanto inattesa, non ha dato il tempo di capire ciò che stava accadendo. Mentre, per le commesse della rivendita di piazza Matteotti e il tabaccaio di via Cagliari, l’esperienza è stata scioccante.

«Siamo rimasti tutti spiazzati», fa sapere il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, che aggiunge: «È la prima volta che a Villasor avviene un fatto del genere, siamo sicuri che si tratta di un episodio isolato».

