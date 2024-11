Due svincolati a caccia dell’offerta giusta 

La sessione invernale di calciomercato regionale comincerà ufficialmente il 3 dicembre ma tanti giocatori hanno anticipato i tempi sfruttando una norma che permette di risolvere il contratto con il proprio club e firmare subito dopo con un altro come svincolato.

C’è però anche chi non ha ancora trovato squadra e aspetta l’offerta giusta: fra questi il difensore Andrea Satta, che pochi giorni fa ha lasciato la Nuorese. «Con la società mantengo un ottimo rapporto, soprattutto col presidente che mi ha voluto bene dal primo giorno e ha tenuto fede a ogni parola e stretta di mano data», segnala il classe ‘96, «semplicemente c’è stata una differenza di vedute sulle terapie per recuperare da un infortunio: io comunque sto bene ed è una situazione che posso gestire».

L’ultima partita di Satta coi verdazzurri risale a due settimane fa contro l’Ossese. Intanto il giocatore è già stato sondato da diversi club di Eccellenza: «Ci vorrà un minimo di tempo per essere al 100 per cento, ma posso giocare già da ora e qualsiasi accordo lo farò con la certezza di poter scendere in campo. La preferenza sarebbe rimanere nella zona di San Teodoro, dove mi sono trasferito, poi vediamo».

Fra i pali

Sempre tra i principali svincolati è fermo da un mese il portiere Enrico Galasso, classe ‘93, la scorsa stagione il meno battuto di tutta la Promozione (vinta col Monastir) prima delle due brevi esperienze a Lanusei e Terralba: anche lui può firmare con chiunque già da ora con l’unica differenza che - essendo reduce da due tesseramenti - può averne solo un terzo entro il prossimo 31 gennaio. «Quest’anno non ho ancora trovato la continuità che volevo anche per la regola dei fuoriquota», fa notare, «cerco una soluzione che mi dia la possibilità di giocare non rimanendo bloccato a causa del regolamento. Non ho preferenze di categoria e zona, posso spostarmi».

