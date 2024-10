Due su tre per Oyebode Rossi, doppia delusione 

Nel segno di Johnny Oyebode. Al WTT Feeder Series in corso al Pala Pirastu, il campione cagliaritano, tesserato in Italia con il TT Sassari si qualifica agli ottavi del singolare e alle semifinali del doppio misto in coppia con Gaia Monfardini. Eliminato Carlo Rossi, la sua corsa si ferma anche nel doppio con Oyebode, battuti dai turchi Gunduz e Yigenler.

Oyebode ha battuto in quattro set il rumeno Sipos, che ha riaperto la partita nel terzo annullando due match point. Oggi sfida l’indiano Desai, terza testa di serie. Rossi è stato sconfitto in quattro set dal croato Zeljko, 112 del mondo. Fuori anche gli altri italiani, Stojanov, Puppo, Piccolin, Bobocica, Mutti e Pinto.

Nel doppio misto Oyebode e Monfardini hanno battuto Amato e Valentina Roncallo del Muravera. In semifinale la coppia indiana Desai-Ghorpade. Nella parte bassa del tabellone passano anche Stojanov e Piccolin. C’è festa in casa Marcozzi con il torinese Federico Vallino Costassa in coppia con Giovannetti, che accedono alle semifinali del doppio dove trovano i belgi Allegro e Rassenfosse, prime teste di serie.

Nel singolare femminile va avanti Giorgia Piccolin che ha superato Tania Plaian. Eliminate Roncallo, Arlia, Carnovale, Monfardini e Vivarelli. Nel doppio femminile fuori l’ultima coppia italiana, Vivarelli e Monfardini.

Oggi penultima giornata di gare, a partire dalle 10. Alle 19 la prima finale, il doppio misto.