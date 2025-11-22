Due studenti palestinesi ospiti dell’Ersu 

Sono arrivati i primi due studenti provenienti dalla Palestina che frequenteranno l'Università di Cagliari. Grazie alla collaborazione tra Crui, Ateneo ed Ersu, i due giovani proseguiranno il loro percorso accademico nel capoluogo, soggiornando in una delle Case dello studente dell'ente per il diritto allo studio, dove verrà garantito loro supporto logistico perché possano avere le giuste condizioni per studiare e vivere la nostra comunità.

«Nel pieno rispetto del ruolo istituzionale dell'Ente, insieme al suo impegno quotidiano per il welfare studentesco, l'Ersu Cagliari si schiera a fianco della pace e della fraternità tra i popoli – ha detto Marco Meloni, presidente dell'Ersu –. Accogliere chi fugge da guerra e distruzione è un gesto che parla più di tante parole. Il diritto allo studio non deve conoscere confini, né barriere, e rappresenta uno dei ponti più solidi che possiamo costruire contro ogni guerra e contro ogni genocidio».

