Due studenti aggrediti da una gang di minori 

Scontro fra due studenti universitari e un gruppo di minorenni all’uscita dalla mensa dell’Ersu in via Premuda, lunedì verso le 20.30. Secondo la ricostruzione della Squadra volante della Questura, intervenuta con una pattuglia, i due studenti sono stati insultati, poi qualcuno dei ragazzini ha lanciato contro di loro una bottiglia di plastica e un pezzo di ferro, che ha colpito il giovane alla testa. Lo studente contuso ha bloccato uno dei ragazzini e gli altri sono subito fuggiti, ma poi ha lasciato andare via il sedicenne che aveva fermato.

