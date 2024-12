Due stranieri sono i quartesi dell’anno 

Il Natale della Pro loco si chiude con un pieno di emozioni. Sono quelle vissute nel corso della cerimonia di premiazione nella sala consiliare del Comune, dei due Quartesi dell’anno, la presidente di Arcoiris Arlen Aquino e il fondatore e titolare della birreria di via Magellano Michele Fellmann e dei vincitori dei concorsi per la Vetrina di Natale, il Presepe dei rioni e la Casetta del villaggio natalizio.

Una serata all’insegna dell’integrazione e della solidarietà che è stata anche l’occasione per presentare il calendario della Pro loco, che questa volta è stato dedicato agli antichi portali, quelli restaurati e quelli che conservano ancora il loro vecchio fascino, quelli che dentro di loro racchiudono case campidanesi, simbolo della città.

«Pro loco fondamentale»

È stata la presidente del consiglio, Rita Murgioni, presente assieme all’assessora al Commercio, Rossana Perra, ad aprire la serata. «Il ruolo della Pro loco è fondamentale per la città ed è importante la collaborazione con l’amministrazione comunale», ha detto. «Voglio ringraziare il presidente Stefano Lai, non solo per queste premiazioni e questi concorsi, ma anche per tutte le iniziative organizzate nel corso dell’anno». A presentare c’era il vice presidente dell’associazione Sette Note e più, Alessandro Passera: «Quest’anno la Pro loco ha creato un filo rosso tra la premiazione dei Quartesi dell’anno e la presentazione del calendario: quello dell’accoglienza. I portali infatti non sono solo un elemento architettonico ma un simbolo di accoglienza così come sono stati accolti e sono diventati quartesi Arlen e Michele».

I premiati

Ed erano lì sorridenti ed emozionati i due Quartesi dell’anno, con tanto di coccarda e di targa, per avere dato, in modo diverso qualcosa alla città- Aquino occupandosi fin dal suo arrivo, migrante anche lei, di accogliere i migranti e Fellmann aprendo, lui per primo, un’attività di quel tipo che è diventata un punto di riferimento per tanti.

Felicissimi poi i premiati di tutti i concorsi. Antonio Massa e tutti i suoi dipendenti del negozio di tessuti Fratelli Massa-Geppino, che hanno realizzato la vetrina più bella. E poi Alberto Pisanu e Hayat Lamlih di BonHouse con il presepe dei rioni e le famiglie Paribello e Argiolas , delle omonime macelleria in via Fiume e panificio in via De Cristoforis per la Casetta più bella.

A svelare i segreti del calendario è il presidente della Pro loco: «Abbiamo cominciato con uno studio all’archivio storico grazie alla preziosa collaborazione dell’archivista Luca Sarriu e abbiamo trovato il primo censimento delle famiglie quartesi», ha evidenziato Lai. «È stato interessante scoprire che tanti anni fa i numeri civici erano colorati di blu e ancora adesso in qualche casa si vedono sia quelli antichi che quelli attuali. È parlando con Sarriu che è nata l’idea di dare il riconoscimento di Quartese dell’anno a chi quartese lo è diventato pur non essendo nato in città».

RIPRODUZIONE RISERVATA