Due “stranieri” quartesi dell’anno 

In una parete della sua abitazione, Arlen Aquino, 60 anni, presidente dell’associazione Arcoiris, ha tante piccole casette. «Ho cominciato col mettere tutte quelle del mio Paese, poi piano piano, ovunque vado ne acquisto una. Mi danno un senso di appartenenza, in quanto io come migrante, ho sempre cercato casa».

Quartesi per scelta

Perché Arlene in città è arrivata da lontano, dal Venezuela e poi qui si è sposata ed è diventata quartese di adozione. Arcoiris l’ha fondata nel 2001 per aiutare gli altri migranti come lei e questo suo mettersi a disposizione degli altri, ha colpito la Pro Loco che l’ha scelta come “Quartese dell’anno” del 2024Un riconoscimento che quest’anno è voluto andare proprio agli stranieri che a Quartu l’hanno scelta e che si sono messi a disposizione degli altri.Come anche Michele Fellmann, fondatore e titolare della storica birreria Zum Loewenek in via Mascagni, che di recente è stato insignito della cittadinanza benemerita di Quartu dall’amministrazione comunale.

«Ci teniamo a essere la Pro Loco delle novità» spiega il presidente Stefano Lai, «così i nostri Quartesi dell’anno, sono Michele e Arlen che in due modi diversi rappresentano una parte importante della città. Chi è arrivato per lavoro, come Michele aprendo un locale che è diventato un’istituzione, chi ha speso la vita ad aiutare i migranti come lei, come appunto Arlen».

L’orgoglio

E di certo Arlen questa scelta non se la aspettava, «per me è stata una grande sorpresa e ne sono molto felice. Ho sempre lavorato per l’integrazione dei migranti».E lo fa tutt’ora nella sede di Arcoiris in via Genova dove si accoglie chiunque arrivi da lontano per il doposcuola e tantissime altre attività.Sono arrivata nel 1991 perché ho conosciuto un quartese e mi sono innamorata», racconta, «all’inizio è stata difficile anche per me. All’epoca eravamo pochissimi migranti. Mi ricordo che avevo l’abitudine di girare in bicicletta, volevo conoscere tutto. Non sono mancati gli episodi di razzismo, ma qui mi sono sentita e mi sento accolta».

Arcoiris è una scommessa che nasce nel 2001: «Abbiamo iniziato ad aiutare le famiglie che arrivavano, i bambini», prosegue Aquino. «All’inizio eravamo un team di 12 donne, adesso ci sono anche uomini. Siamo diventati un’associazione interculturale. Anche la campionessa Dalia Kaddari quando era alle elementari veniva da noi». Ad Arcoiris arrivano anche «persone che non hanno mai frequentato la scuola. Ricordo l’emozione di una ragazza che prendeva in mano una matita per la prima volta per scrivere il suo nome».

Michele Fellman è invece ormai abituato ai premi. «Sono molto contento» dice, «prima il riconoscimento del Consiglio comunale, poi questo. Non posso che essere orgoglioso io che sono il tedesco di Quartu».

