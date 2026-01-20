Due strade per salvare la Sartiglia 

Il valore storico-culturale non è in discussione. Ma, decreto Abodi alla mano, non basta a “salvare” la Sartiglia. E alla fine sembra tutta una questione di responsabilità da parte degli organizzatori o della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli: da qui potrebbe arrivare il via libera a scendere in pista senza caschetti e paraschiena. La questione è apertissima ma a venti giorni dalla giostra, non si può temporeggiare ancora.

Le competenze

Erano stati i presidenti dei gremi dei Contadini e dei Falegnami a inviare una lettera al prefetto per la tutela della Sartiglia e il riconoscimento della sua compatibilità con i requisiti di sicurezza previsti dal Dpcm dell’8 gennaio 2025. Puntuale la risposta di Salvatore Angieri che subito chiarisce: «Questa prefettura non è titolare di competenze in ordine al riconoscimento della conformità della manifestazione ai requisiti del decreto». Ed ecco la precisazione che potrebbe aprire scenari diversi: «L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione è rilasciata ai sensi del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) previo parere della Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo». La Commissione provinciale, che ogni anno fino all’ultimo si occupa di verificare il percorso e tutti gli altri parametri, potrebbe dare il via libera anche se i cavalieri non dovessero indossare i dispositivi di protezione.

Parere del Ministero

Il prefetto ha poi trasmesso anche la nota di chiarimenti che l’ufficio legislativo del ministero della Salute il luglio scorso aveva inviato per l’Ardia di Sedilo. Un parere richiesto proprio da Angieri e che adesso potrebbe essere illuminante anche per su Componidori e gli altri cavalieri. «Il comma 5 dell’articolo 8 prevede che le istanze, e quindi le autorizzazioni rilasciate e le manifestazioni svolte, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto siano regolate dalle disposizioni previste dall’ordinanza 2011 – scrive nella nota il capo ufficio legislativo Andrea Giordano - Ne consegue che la manifestazione già autorizzata almeno una volta nell’ultimo quadriennio è possibile dietro segnalazione da parte dell’ente organizzatore e quindi assumono rilevanza le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del Dpcm». Questa strada è stata seguita per l’Ardia ma può valere anche per la Sartiglia: in questo caso dovrebbe spettare alla Fondazione Oristano, ente organizzatore, inviare la segnalazione per corsa alla stella e pariglie secondo il format, che al di là dei rituali secolari, è super collaudato anche sotto il profilo della sicurezza. Percorso, fondo sabbioso, ambulanza veterinaria, controlli antidoping e alcoltest ai cavalieri rientrano ormai da anni negli schemi organizzativi di una manifestazione che è ben altra cosa rispetto a una gara di corsa fra cavalli. Il dibattito è delicato ma, chi da mesi si prepara all’evento, merita una risposta certa al più presto.

