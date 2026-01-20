VaiOnline
Il dibattito.
21 gennaio 2026 alle 00:33

Due strade per salvare la Sartiglia 

Fondazione o Commissione vigilanza possono autorizzare la giostra senza caschetti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il valore storico-culturale non è in discussione. Ma, decreto Abodi alla mano, non basta a “salvare” la Sartiglia. E alla fine sembra tutta una questione di responsabilità da parte degli organizzatori o della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli: da qui potrebbe arrivare il via libera a scendere in pista senza caschetti e paraschiena. La questione è apertissima ma a venti giorni dalla giostra, non si può temporeggiare ancora.

Le competenze

Erano stati i presidenti dei gremi dei Contadini e dei Falegnami a inviare una lettera al prefetto per la tutela della Sartiglia e il riconoscimento della sua compatibilità con i requisiti di sicurezza previsti dal Dpcm dell’8 gennaio 2025. Puntuale la risposta di Salvatore Angieri che subito chiarisce: «Questa prefettura non è titolare di competenze in ordine al riconoscimento della conformità della manifestazione ai requisiti del decreto». Ed ecco la precisazione che potrebbe aprire scenari diversi: «L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione è rilasciata ai sensi del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) previo parere della Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo». La Commissione provinciale, che ogni anno fino all’ultimo si occupa di verificare il percorso e tutti gli altri parametri, potrebbe dare il via libera anche se i cavalieri non dovessero indossare i dispositivi di protezione.

Parere del Ministero

Il prefetto ha poi trasmesso anche la nota di chiarimenti che l’ufficio legislativo del ministero della Salute il luglio scorso aveva inviato per l’Ardia di Sedilo. Un parere richiesto proprio da Angieri e che adesso potrebbe essere illuminante anche per su Componidori e gli altri cavalieri. «Il comma 5 dell’articolo 8 prevede che le istanze, e quindi le autorizzazioni rilasciate e le manifestazioni svolte, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto siano regolate dalle disposizioni previste dall’ordinanza 2011 – scrive nella nota il capo ufficio legislativo Andrea Giordano - Ne consegue che la manifestazione già autorizzata almeno una volta nell’ultimo quadriennio è possibile dietro segnalazione da parte dell’ente organizzatore e quindi assumono rilevanza le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del Dpcm». Questa strada è stata seguita per l’Ardia ma può valere anche per la Sartiglia: in questo caso dovrebbe spettare alla Fondazione Oristano, ente organizzatore, inviare la segnalazione per corsa alla stella e pariglie secondo il format, che al di là dei rituali secolari, è super collaudato anche sotto il profilo della sicurezza. Percorso, fondo sabbioso, ambulanza veterinaria, controlli antidoping e alcoltest ai cavalieri rientrano ormai da anni negli schemi organizzativi di una manifestazione che è ben altra cosa rispetto a una gara di corsa fra cavalli. Il dibattito è delicato ma, chi da mesi si prepara all’evento, merita una risposta certa al più presto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

La furia di Harry, cancellato il Poetto

Crolla un tratto della Statale 195. Evacuazioni a Capoterra, il mare nelle case 
L’emergenza

La furia del mare sulla 195: cede l’asfalto, statale nel caos

Strada chiusa dalla Scafa a Maddalena spiaggia Villaggio pescatori: case e ristoranti devastati 
Roberto Carta
L’emergenza

Harry, tutto chiuso per altre 24 ore

Su Cagliari, Campidano e Ogliastra resta l’allerta rossa: prorogate le ordinanze 
Alessandra Carta
L’emergenza

Porto Giunco, spiaggia sommersa Il Flumendosa continua a far paura

Preoccupazione a Sinnai, Sarroch e nel Sarrabus Gerrei Frana a Sadali, gravi danni per un’azienda agricola 
Regione

Manovra, un’altra corsa contro il tempo

Nessuna intesa tra i due poli: ora si rischia un altro mese di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
Anguillara

Federica accoltellata 23 volte

Il corpo sotterrato aveva una gamba amputata. I Pm: «È femminicidio» 
La crisi

L’ultima provocazione di Trump: bandiera Usa sulla Groenlandia

Il presidente insiste: questione di sicurezza, tutti d’accordo 