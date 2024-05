Due stelle da Premio Oscar per un thriller hitchcockiano che affascina 

Il ritratto idealizzato della società americana mostra le sue crepe in “Mother’s instinct”, remake dell’originale “Doppio Sospetto” di Olivier Masset-Depasse e debutto alla regia di Benoît Delhomme dopo una brillante carriera come direttore della fotografia.

Dai presupposti di due famiglie apparentemente perfette, un’orribile disgrazia darà sfogo a un’escalation di tensione senza fine. Alice e Celine godono entrambe di una vita agiata, la buona creanza e le normali consuetudini le hanno portate a spendere le giornate insieme, e i loro bambini a crescere in amicizia. Una mattina il figlio di Celine cade vittima di un incidente, proprio mentre Alice tenta inutilmente di salvarlo. La tragedia sconcerta i genitori, che paiono serbare del rancore nei confronti di Alice per non esser intervenuta in tempo.

Col passare dei giorni, Celine matura uno strano attaccamento per Theo, il figlio di Alice, incutendo dei timori nei confronti della madre: che il dolore per il lutto stia spingendo la donna a vendicarsi?

La critica ai costumi dell’epoca si coglie nel contrasto tra il modello di benessere alto borghese e il clima d’instabilità costante, interrogando lo spettatore sulle implicazioni psicologiche che derivano, ad esempio, dal modello di stampo maschilista.

Su queste basi, la trama si snoda strategicamente portando a dubitare di qualsiasi cosa. Altrettanto convincenti le performance delle protagoniste, specie nel manifestare lo stato di ansietà che sfocia nella paranoia.

Un titolo che riesce così a regalare attimi di vera inquietudine, mostrando come il terrore sia capace di celarsi anche nella più insospettabile normalità. (g.s.)