Due staffette sarde sul podio Master50 

La prima giornata dei Tricolori di cross a Gubbio regala alla Sardegna due medaglie. Nella staffetta 4x1 giro (da 2 km) Master 50 femminile (età media), l’Atletica Edoardo Sanna Elmas (Donatella Saiu, Laura Secci, Cristina Sonedda, Elisabetta Orrù) è 2ª a 21” dall’Atletica Paratico (vincitrice in 34”33) e la Cagliari Atletica Leggera (Simonetta Pili, Milena Pisu, Federica Frongia e Roberta Ferru) 3ª a 36”.

Tra gli uomini, nella categoria Master 45, quarto posto per l'Edoardo Sanna in 29’42” e nono per la Cagliari Atletica Leggera in 31’08”. Oggi seconda giornata, inizio alle 9.10 con il cross corto nel parco del Teatro Romano. ( ma.la. )

