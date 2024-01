Due stadi, il Largo e la Statale 131: «Intitolateli a Riva» 

Le certezze abbondano, quando si fa il nome di Gigi Riva. Ad esempio, il fatto che non potesse essere superstizioso, considerato che ormai da anni piovevano proposte su monumenti, edifici, stadio ora diventato stadi al plurale, strade da intitolare a lui.

Tutto questo da vivo, piccolo particolare che avrebbe disturbato certe sensibilità diversamente orientate sul tema della buona sorte: ad esempio quella del “tocco ferro” per eccellenza Massimo Cellino, più superstizioso della superstizione stessa. Ma dalle cronache, e dalle testimonianze di chi più gli era vicino, sappiamo che ogni volta Riva reagiva, alle proposte di intitolargli qualcosa, con un ringraziamento dal cuore, che l’avrà anche tradito sul piano anatomico, ma mai l’ha fatto nel ruolo di sede convenzionale dei migliori sentimenti. Non a caso, più che il primo sindacalista della Sardegna e dei sardi, Riva era il sindacato: a chi un tempo sosteneva che nell’Isola ci fossero gli “ultimi”, ha risposto con gol e adesione spirituale e culturale, dimostrando che si sapeva ben essere primi. E non sempre servivano le classifiche ufficiali, come una di cui ancora si parla e che risale al 1969/70.

Strade e statue

A Cagliari imbocca la strada del “da farsi” in senso pratico, per quanto riguarda l’omaggio ufficiale e stabile al suo patrono laico Riva Luigi, la questione legata alle denominazioni di statue e monumenti. A Mandas, veloce come un fulmine, il sindaco-giornalista Umberto Oppus ha già deliberato: la prima piazza intitolata al grande campione sarà nel paese della Trexenta. Aiuta Mandas, in questa gara di velocità, il fatto che a Cagliari la situazione è più variegata e complessa. Già, perché su Facebook - ma anche al di fuori del social network, e pure da tempo - c’è chi chiede di rimuovere la statua di un Carlo Felice sempre più in crisi di popolarità (detta così, è anche troppo gentile) e di sostituire il monumento del regnante con quello del monarca assoluto che i sardi si sono scelti: Gigi Riva da Leggiuno, certo, ma anche da altri 377 Comuni che si trovano qui nell’Isola, sua patria d’adozione. È d’accordo la cantante Claudia Aru.

Ma la questione non si chiude qui: sempre sui social network è molto pressante la richiesta non soltanto di sostituire il monumento al regnante storico con quello del regale calciatore, ma anche la targa della strada, direttamente: si stacchi l’epigrafe con la scritta “Carlo Felice” e si ribattezzi il tutto “Largo Gigi Riva”. Perché lui solo può bonificare, grazie all’amore universale di cui gode tuttora, la rabbia montante contro lo spietato sabaudo negli ultimi tempi.

Il monumento

In attesa di sapere se l’adorato Gigi riuscirà a recapitare l’avviso di sfratto al sempre più detestato Carlo Felice, cosa che peraltro mai avrebbe fatto altrimenti non sarebbe stato Gigi Riva, la corsa al monumento da vivo era iniziata qualche anno fa. Se ne interessò un comitato fondato dal giornalista sportivo cagliaritano-hawaiano Pietro Porcella, che scelse anche l’ubicazione: tra viale Campioni d’Italia e piazza Manlio Scopigno, quindi attorno al tempio dell’unico scudetto del Cagliari, lo stadio Amsicora. Riva all’inizio era perplesso, un monumento dedicato a lui pur di fronte allo stadio dei Campioni d’Italia in rossoblù gli parve troppo (e ti pareva).

Per convincerlo impiegarono un anno e mezzo, a patto che fosse un’iniziativa popolare e non delle istituzioni. Iniziò così una raccolta di fondi che avrebbe certamente messo insieme la cifra necessaria, ma poi l’idea titanica, anzi Titanic, si trovò di fronte un iceberg costituito da una legge in vigore dal 1927: non si possono realizzare monumenti di persone ancora in vita, tranne che per personaggi del regime o figure ecclesiastiche. E così a Riva, che più che un Papa per la Sardegna era un papà, fu risparmiato l’imbarazzo (per uno della sua modestia) di incontrare il proprio monumento durante gli spostamenti in città: la deroga, pur richiesta, sarebbe stato possibile per un personaggio di grande importanza per la patria.

Riva era tante cose, ma non questo. Peraltro, lo scultore Mirko Moroder da Ortisei (il meraviglioso paese altoatesino in cui è nato il premio Oscar per le colonne sonore Giorgio Moroder) ma residente a Tortolì aveva già realizzato il bozzetto della statua dell’Hombre Vertical, come lo soprannominò Gianni Brera. Alla fine la deroga chiesta al ministero dell’Interno non arrivò e Riva rimase l’unico monumento a se stesso. E non era mica poco. All’Amsicora arrivò comunque un murale dedicato al grande campione.

Lo stadio, gli stadi

È agli atti del Consiglio comunale l’intitolazione del futuro stadio del Cagliari a Gigi Riva. La mozione era del sindaco Paolo Truzzu e in aula non ci fu esattamente una battaglia: 29 presenti, 29 sì. Era il 21 marzo 2023. Ora, sull’onda della commozione per la scomparsa del non sardo più sardo che si sia mai visto, non si vuole più aspettare. Non si riesce: se l’emozione è tanta, la fretta di darle risposta ne consegue, al punto che si agiva con Lui vivo. Così, in attesa del nuovo stadio, per il quale il presidente del Cagliari calcio Tommaso Giulini aveva già stabilito la denominazione “Gigi Riva”, ora molti tifosi e tanti cagliaritani che pure non hanno la passione per il calcio scalpitano per l’intitolazione al più grande bomber di tutti i tempi anche dell’Unipol Domus, cioè dell’attuale casa del Cagliari quando gioca in casa. Papà è morto, peraltro all’improvviso, e la sua vastissima prole costituita dalla tifoseria chiede subito un segnale pubblico per fissare il suo nome in modo duraturo.

La Supercoppa

E certo, fa piacere alla famiglia Riva e ai sardi, il fatto che Federico Dimarco abbia deciso di dedicare all’Hombre Vertical la Supercoppa, vinta de lui e dai suo compagni dell’Inter nella finale contro il Napoli. «La dedico anche alla grandezza di Gigi Riva», ha commentato Dimarco.

Il cuore di Gigi Riva, alla fine, ha ceduto. Quello di chi lo ama da decenni, certo non lo farà.

