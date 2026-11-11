ALGHERO 2

SANTA TERESA 0

Alghero (4-4-2) : Giust, Daga (17’ st Fadda), Sanna, Marcangeli (22’ st Zirolia), Roccuzzo, P. Pinna (27’ st Nieddu), Bombagi, Barboza (1’ st Virdis), Baraye, Chessa (1’ st Puttolu), Sagardia Lima. In panchina Carta, A. Pinna, Scognamillo, Cossu. Allenatore Giorico.

Santa Teresa (4-3-3) : Martinez, Achab (1’ st Laurent), Arca, De Oliveira (22’ st Saiu), Dias Braga, Djedje, Generoso, Salvi Costa, Secci (11’ st Canu), Ziani, Lena (1’ st Siamparelli). In panchina Pedelacq, Arbus, Campus, Gavagni, Norcia. Allenatore Levacovich.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 21’ Bombagi, 26’ Barboza (r).

Note : ammoniti Zirolia, Virdis, Generoso, De Oliveira, Djedje. Recupero 1’ pt-7’ st. Spettatori 500 circa.

Alghero . L’Alghero batte 2-0 il Santa Teresa e mette una seria ipoteca sulla qualificazione per la finale della Coppa Italia di categoria. Il match, partito su ritmi lenti, si è infiammato a metà primo tempo, con le due reti che hanno fissato il risultato. Al 21’ Sagardia ci prova sulla sinistra, la difesa lo ferma ma la palla finisce sui piedi di Bombagi che, sulla trequarti da posizione centrale, calcia a rete e batte Martinez. Quattro minuti dopo, un contatto tra Lena e Baraye all’ingresso laterale dell’area convince l’arbitro Corrias a fischiare un calcio di rigore. Va sul dischetto Barboza, che spiazza il portiere e firma il raddoppio.

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