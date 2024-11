Due squalificati, squadra da inventare 

Dal giudice sportivo arriva la motivazione che ha portato l’arbitro Giovanni Ayroldi - senza vedere l’episodio perché girato dall’altra parte - a mostrare il secondo giallo a Yerry Mina al 78’ di Lazio-Cagliari: “Comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Ossia Castellanos, caduto a terra appena sfiorato dal colombiano e subito rialzatosi per esultare una volta che si è reso conto che il direttore di gara lo aveva premiato col fallo. La squalifica è inappellabile: il Codice di giustizia sportiva non prevede la possibilità di cancellare la sanzione minima della giornata di stop per un giocatore espulso, anche nel caso in cui le immagini evidenzino come il rosso sia ingiusto. Mina salterà quindi Cagliari-Milan di sabato, assieme a Michel Adopo per il quale il motivo del secondo giallo è “proteste nei confronti degli ufficiali di gara”. Torneranno a disposizione dopo la sosta, il 23 novembre alle 12.30 in casa del Genoa.

Dal campo

Stamattina previsto il secondo allenamento della settimana al Crai Sport Center di Assemini. Ieri la squadra, al completo, ha svolto la ripresa (poche ore dopo il ritorno da Roma) con un defaticante per i giocatori maggiormente impiegati all’Olimpico, mentre il resto della squadra ha effettuato una sessione di lavori atletici. (r. sp.)

