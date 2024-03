Due squadre, un obiettivo  

Le ultime due sconfitte contro Torino e La Spezia l’hanno fatta scivolare in sesta posizione. Ora la Techfind Selargius vuole rialzare la testa, e questo pomeriggio (ore 16) al PalaVienna va a caccia di punti nello scontro diretto con vista sui playoff contro la Logiman Broni, quarta forza della Serie A2 Femminile.

Un successo potrebbe consentire alle giallonere di agganciare proprio le lombarde a 28 punti e di rilanciare le proprie quotazioni verso la volata finale della regular season: «La posta in palio si fa sempre più alta», commenta il tecnico del San Salvatore Simone Righi, «contro La Spezia abbiamo concesso 30 punti in contropiede, e nonostante ciò, a un minuto e mezzo dal termine, eravamo sul -3». Numeri incoraggianti, ma questo pomeriggio occorrerà qualcosa di più: «Broni ha cambiato interpreti, ma non caratteristiche», evidenzia, «cercheranno di imporre un ritmo alto alla gara. Dovremo controllare le loro scorribande e sfruttare il nostro vantaggio fisico vicino a canestro».

B Interregionale

Giro di boa della seconda fase per l’Esperia, in campo oggi (18) a Monte Mixi contro il Pisaurum nel quarto e ultimo turno d’andata dei play-in “Silver” della B Interregionale. Reduci dal ko maturato a Teramo (il secondo su tre gare nella fase a orologio) e con possibilità ormai remote di agganciare il treno playoff, i granata vogliono comunque una prestazione convincente per onorare al meglio il finale di stagione. Il quintetto di Manca si troverà di fronte una compagine che nutre ancora qualche velleità di alta classifica (8 punti contro i 4 degli esperini) e che punterà sul talento di Buzzone, quarto cannoniere del girone: «Dovremo partire bene ed evitare cali in corso d’opera», dice il play Cabriolu, «Pisaurum è una squadra fisica. Per batterli ci vorrà grande intensità».

Serie C

La C Unica entra nel clou con i primi atti dei quarti di finale playoff. I fari sono puntati sull’Innovyou Sennori, testa di serie numero 1 del tabellone. Hubalek e soci, ormai favoriti per la vittoria del titolo regionale, ricevono la Dinamo Academy a Sorso oggi alle 18.30. Un’ora più tardi (19.30) scende in campo anche la Delogu Legnami, impegnata al PalaSant’Elena contro Il Veliero Calasetta. Derby sassarese al PalaSimula (17.30), con la Torres, sorprendente terza, che se la vede col Sant’Orsola. Domani alle 18.30 al PalaEsperia con Olimpia-Antonianum.



