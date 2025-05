Due squadre di operai al lavoro per pulire le strade cittadine 

«Una volta a mesi alterni interveniamo per tenere pulite le strade, i marciapiedi, le piazze, ma anche per ottimizzare i costi e l’efficienza, nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze di viabilità». L’assessore Franco Nurra, ritorna sull’importanza del decoro urbano, nel centro abitato e nella frazione di Sanluri Stato.

«Dopo aver affidato il servizio di pulizia – ricorda Nurra – al consorzio Cisa per migliorare l’aspetto della città, abbiamo stabilito di eseguire l’intervento con regolarità, sia con la presenza di due squadre di operai a terra sia con l’utilizzo di moderne macchine spazzatrici capaci di migliorare l’aspetto e l’igienizzazione delle strade, il taglio delle erbacce con moderni decespugliatori». La pulizia giornaliera e settimanale resta affidata agli operai del Comune e al personale impegnato con particolari progetti di carattere sociale. «Importante – aggiunge Nur – la collaborazione dei cittadini, iniziando dal rispetto della segnaletica, come il divieto di sosta delle auto nei giorni in cui la pulizia delle strade si fa con i mezzi meccanici, evitiamo di ostacolare quella che ormai rappresenta una costante evoluzione delle nostre tecniche e delle attrezzature che utilizziamo». (s. r.)

