Due squadre di bambini ripuliscono il paese dai rifiuti 

Un patrimonio naturale da salvaguardare. E in primo piano il contributo degli studenti, preziosi interpreti per la realizzazione di un progetto virtuoso che poggia su azioni di riciclo, differenziazione corretta dei rifiuti e smaltimento delle plastiche. Ecco il messaggio che si è levato ieri da Lodè, da una giornata ecologica organizzata dal Comune, in collaborazione con la Ciclat- Dlr Ambiente e il Ceas. I ragazzi dell’istituto comprensivo Clarice Zanella si sono impegnati, divisi in due squadre, nella raccolta dei rifiuti. Hanno ripulito quelle aree che frequentano tutti i giorni, hanno dato l’esempio. La sindaca, Antonella Canu: «I ragazzi devono mettere in moto un cambiamento importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA