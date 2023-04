Due squadre ai quarti «Il bilancio è positivo» 

Bilancio del Torneo delle Regioni di calcio a 5 positivo per la Sardegna, capace di portare la rappresentativa Under 15 fino alla semifinale. In Veneto è stata la squadra allenata da Matteo de Agostini ad andare più lontano grazie al 4-0 rifilato al Molise ai quarti. Nel penultimo atto ha dovuto però fare i conti con il Lazio, alla fine campione della categoria dopo il 5-0 agli isolani. L’altra rappresentativa sarda a passare il girone era stata l’Under 17, eliminata ai quarti di finale dalla Sicilia. Non hanno superato la prima fase, invece, l’Under 19 e la rappresentativa femminile. «Siamo soddisfatti», il commento del vicepresidente del CR Sardegna e delegato regionale per il calcio a 5 Alberto Carta, «per la prima volta abbiamo portato ai quarti di finale due categorie. Ho ringraziato tutte le ragazze e i ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione. Il bilancio alla fine non può che essere positivo».

In Nazionale

Nuova chiamata azzurra per Lorenzo Etzi, convocato dal ct Bellarte per la doppia amichevole dell’Italia in programma venerdì e domenica contro i campioni del mondo del Portogallo. Il laterale del 360 GG Monastir, reduce dall’importante vittoria conquistata sabato nel campionato di Serie A contro la Meta Catania per 4-3, cerca nuovi minuti in Nazionale dopo l’esordio contro la Svezia dello scorso mese.

