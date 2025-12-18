VaiOnline
Radiolina.
19 dicembre 2025 alle 00:33

Due sport di squadra a “L’informatore 360” 

Hockey e pallanuoto saranno protagonisti questo pomeriggio a “L’Informatore 360”. La puntata odierna del settimana sportivo di Radiolina e Videolina, in onda il venerdì dalle 18.30 alle 19, avrà due ospiti al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis. Giulia Stagno, capitana dell’Amsicora, potrà parlare del campionato di Serie A di hockey indoor ma anche dell’esperienza come tedofora olimpica. Il dirigente Andrea Granara, racconterà l’esordio della Promosport nella serie B di pallanuoto.

