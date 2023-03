Due sorelline pronte per l’adozione 

Sono rimaste sole: le due sorelline nella foto in basso a sinistra sono le ultime di una cucciolata numerosa. La loro mamma è una randagina di taglia piccola che le ha messe al mondo l’8 gennaio. Ora che hanno quasi due mesi sono pronte per l’adozione: per avere informazioni contattare il numero 3463396530.

Nella foto accanto (in basso a destra) c’è un arlecchino breton che è stato abbandonato al termine della stagione venatoria. È un cagnolino dolcissimo che ha davvero bisogno di una famiglia: verrà affidato solo a chi lo accoglierà per amarlo e non per usarlo come cane da caccia. È microchippato, vaccinato e testato negativo per Leishmaniosi, filariosi e altre malattie. Si trova a Cagliari e per conoscerlo si può chiamare il 3404801091. In alto a sinistra, invece, c’è un cagnolino di due anni molto buono e affettuoso che si trova a Sardara e ha bisogno di un’adozione urgente. Per informazioni telefonare al 3335942301.

Infine c’è Nereide: è la splendida gatta nella foto in alto a destra e ha un carattere molto equilibrato. Nereide ora è stata sterilizzata ma ha avuto cinque cuccioli che sono stati tutti adottati. Ora tocca a lei. Chi volesse conoscerla può contattare il 3939805500.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).