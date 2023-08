Due sorelle travolte sulle strisce 

Dopo i morti all’inizio dell’anno, sulle strade della città arrivano gli autovelox. Il comando della Polizia locale di Nuoro ha reso noto il calendario e le vie dove verranno posizionati i rivelatori di velocità. Si parte lunedì 21 agosto in via Ballero, viale Repubblica e viale Ciusa. Una necessità per diminure l’incidentalità.

Anche ieri a Nuoro, due anziane sorelle sono state travolte sulle strisce pedonali davanti al Comune da una Ford Fiesta. Accompagnate in pronto soccorso, non sono gravi.

La settimana di controlli, secondo il calendario reso noto, avrà solo una piccola tregua per la sfilata del Redentore domenica 27 e il giorno prima. Niente autovelox anche martedì 29, giorno delle celebrazioni sull’Ortobene.

Ecco il calendario: lunedì 21 via Repubblica, via Ballero, viale Ciusa. Martedì 22: via Peppino Catte, viale Funtana Buddia, via Sandro Pertini. Mercoledì 23: viale Murichessa, viale Della Costituzione, via Mannironi. Giovedì 24: via Valverde, via Della Resistenza, viale Sardegna. Venerdì 25: via Mughina, via Badu e Carros, via Eugenio Montale. Lunedì 28: strada statale 389 Nuoro-Lanusei, viale Dei Platani, via Aspromonte. Mercoledì 30: via Ragazzi del 99, via Segni, via Lucania. Giovedì 31: viale Della Repubblica, via Valverde, viale Funtana Buddia.

