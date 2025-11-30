VaiOnline
Due soli sacerdoti per quattro chiese 

Solo due sacerdoti, a partire dalla prossima settimana, dovranno gestire l'intera attività nelle quattro parrocchie di Macomer. Dopo quattro anni lascia la comunità per essere trasferito ad Alghero don Leonardo Arca, 33 anni, di Villanova Monteleone, ordinato sacerdote una anno fa dopo aver operato come diacono per oltre tre anni. Dal giorno dell'Immacolata sarà a disposizione del vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, ad Alghero. L’annuncio ieri durante le messe.

Don Leonardo finora è stato uno dei sacerdoti che, assieme al parroco padre Andrea Rossi e al vice, don Marco Saurra, hanno ben operato nelle quattro parrocchie di Macomer (San Pantaleo, Madonna Missionaria, San Francesco e Santa Famiglia di Nazareth), facendosi apprezzare dai fedeli e soprattutto dai giovani. I tre sacerdoti, insieme, avevano formato il giusto equilibrio per far fronte alle esigenze dei fedeli.

La notizia del trasferimento ad Alghero è rimbalzata in questi giorni, facendo il giro della comunità. «Purtroppo devo lasciare - dice dispiaciuto il sacerdote - dall'otto dicembre sarà ad Alghero a disposizione del vescovo. Mi dispiace per i tanti ragazzi con i quali ho trascorso momenti veramente belli, ma anche per le tante persone che in questi anni mi sono state vicine e che vorrei ringraziare». Ovviamente il parroco Padre Andrea Rossi e il vice, don Marco Saurra, dovranno riorganizzare tutto, per cercare di non creare dei vuoti nell'attività parrocchiale. Partito don Arca, almeno per ora, non è previsto alcun altro arrivo a Macomer.

