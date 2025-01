Due società interessate alla gestione del campeggio 

Almeno due società sarebbero interessate alla gestione del campeggio comunale di Costa Rei ma potrebbero aggiungersene delle altre. Anche per questo l’amministrazione comunale di Muravera ha scelto di prorogare di venti giorni (sino al prossimo 10 febbraio) i termini per la presentazione delle offerte relative, appunto, all’affidamento in concessione della gestione del campeggio che si trova in località Piscina Rei e che è chiuso da ormai quattro anni.

«La proroga consente di garantire una maggiore partecipazione e trasparenza nella procedura di affidamento – ha spiegato il sindaco di Muravera Salvatore Piu - Il campeggio comunale di Piscina Rei rappresenta una risorsa importante per il territorio e puntiamo a valorizzarlo al meglio nell’interesse della comunità e dello sviluppo turistico locale. Invitiamo gli operatori interessati a cogliere questa opportunità e a partecipare attivamente».

La concessione, della durata complessiva di 16 anni, ha un valore stimato di 23 milioni di euro e prevede un canone annuo a base d’asta di 180mila euro (ridotto del 50 per cento per i primi tre anni). Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro le 14 del 31 gennaio mentre le risposte saranno fornite entro il 4 febbraio. Il sopralluogo da parte degli operatori interessati dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio. L’obiettivo è quello, appunto, di scongiurare un’altra stagione con la struttura chiusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA