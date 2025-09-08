VaiOnline
Baunei.
09 settembre 2025 alle 00:24

Due sindaci per gli auguri alla centenaria 

Le immagini dei centenari affiancati dal sindaco del paese in occasione dei festeggiamenti del compleanno a tre cifre sono ormai parte dell’iconografia standard di simili eventi. La neo centenaria di Santa Maria Navarrese Zia Antonietta Contiero è andata oltre. A farle gli auguri si sono presentati due primi cittadini in fascia tricolore: quello di Baunei, Stefano Monni, e quello di Tonara, Pier Paolo Sau, poiché la neocentenaria è nata nel paese del torrone il 7 settembre 1925. Una festa che ha coinvolto così due intere comunità, all’insegna della longevità modello Blue Zone. Prima di nove tra fratelli e sorelle, vedova dal 1950, anno in cui è morto il marito Claudio Cabras Licheri, Antonietta, che oggi conta quattro nipoti e tre pronipoti, si trasferisce a Santa Maria nel 1965, per seguire la figlia Maria Rosaria, che l’anno prima aveva sposato un giovane muratore baunese, Serafino Porcu, arrivato a Tonara con un un’impresa edile per costruire alcune abitazioni di edilizia popolare. Galeotto fu il servizio mensa che Antonietta Contiero, in mancanza di un ristorante in paese, garantiva ai muratori baunesi nella sua abitazione, momento che fece conoscere Serafino e Maria Rosaria, e che portò al trasferimento in Ogliastra nel 1965.

RIPRODUZIONE RISERVATA

