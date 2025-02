Due sindaci medici  verso la pensione: l’incognita sostituti 

Sono passati 46 anni dal giorno in cui una giovane neolaureata di Lunamatrona, Maria Concetta Spada, al primo anno della specialistica, mise piede per la prima volta nell’ambulatorio di Domus de Maria, paese di cui si è innamorata al punto da restarci a vivere e da esserne, da anni, la sindaca. Spada ha compiuto 71 anni il mese scorso e a dicembre, dopo aver usufruito di una proroga, andrà in pensione.

Qualche chilometro a est c’è Pula, altro paese amministrato da un sindaco-medico, Walter Cabasino, stessa età di Spada, un anno di carriera in meno: «Ho iniziato nel 1980, i primi due anni a Sarroch, poi sempre a Pula». Anche lui continua a indossare il camice bianco in regime di proroga: «Sono rimasto per non lasciare scoperti i miei pazienti». Data di pensionamento? «Il 30 maggio».

Scenari incerti

In un’Isola dove, soprattutto nei piccoli centri, è spesso impossibile sostituire i medici di famiglia, la questione è inevitabile: chi si prenderà cura dei loro pazienti? Quelli di Spada sono 1.300: l’intera popolazione adulta del paese. Cabasino ne ha 1.800. Più o meno altrettanti quelli seguiti dall’altro medico di famiglia di Pula, Salvatore Puddu, anche lui in pensione fra pochi mesi. Tra Pula e Domus de Maria, da qui a pochi mesi, circa cinquemila persone rischiano di trovarsi senza un medico.

Che i due centri, con le loro spiagge, i loro alberghi, le loro seconde case, siano considerati dei paradisi delle vacanze conta poco. Il problema è che gli ambulatori dei centri più distanti dalle città sono poco ambiti. Da quando Spada ha raggiunto l’età pensionabile, la Asl ha fatto già due bandi per raccogliere la disponibilità di qualche giovane medico a prendere il suo posto a Domus de Maria: «Non si è fatto avanti nessuno», sospira lei. «So che a Pula qualcuno vuole venire», dice invece Cabasino: «Il bando lo dovrebbero aprire a marzo. Confidiamo che la Asl trovi una soluzione. Mi auguro che arrivi almeno un sostituto provvisorio. Già diversi pulesi si sono dovuti trovare un medico a Villa San Pietro o Capoterra. Per gli anziani e per chi ha patologie croniche (è il caso di 300 dei miei pazienti) è un grande disagio».

Largo agli specializzandi

Possibili soluzioni? «Innanzitutto – osserva Spada – c’è un errore normativo di base. Nel 1978, quando mi sono laureata, nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata (medici di famiglia e guardie mediche) c’erano 1.600 persone: oggi ce ne sono solo 500. Per tutta l’Isola. Allora un laureato iscritto all’albo poteva sia partecipare ai concorsi pubblici (per gli ospedali e nel territorio) sia iscriversi nell’elenco dei medici convenzionati, con la possibilità di essere inserito in un ambito territoriale: lavoravi e nel frattempo completavi la specializzazione. Oggi invece occorre aver fatto tutti i tre anni di specializzazione: a quel punto i neo-laureati scelgono settori più desiderabili della medicina generale».

Cabasino è d’accordo: «Riaprire agli specializzandi avrebbe senso, certo. Il sistema attuale non consente di risolvere la situazione dei piccoli centri dove, venute a mancare alcune reti del sistema sanitario, il medico di famiglia lavora in una sostanziale solitudine, deve fare fronte a una burocrazia che può intimorire, ha grosse responsabilità».

Le retribuzioni

L’altra leva su cui agire? Le retribuzioni: «È difficile – spiega Cabasino – che qualcuno accetti un posto in un centro piccolo, dove magari avresti “solo” 800 pazienti che non ti permetterebbero di viverci. O magari hai più paesi ma molto distanti fra loro. O, in zone come la nostra, devi mettere in conto affitti cari».

Quindi? «Così come per le specialità che mancano negli ospedali (pronto soccorso, emergenza-urgenza, anestesia, chirurgia) o nel territorio (basti citare il 118), anche per la medicina generale – propone Spada – occorre rendere più interessanti le retribuzioni: ed è una competenza della Regione». Chiude Cabasino: «Un’altra soluzione che potrebbe essere promossa dalla Asl, e che propugno come sindaco, è quella di puntare sulle Case della salute: Pula ha ottenuto 2,2 milioni dai fondi Fsc per trasferire la nostra in una sede più adatta, più grande, dove far lavorare i medici di medicina generale insieme a guardie mediche, pediatri, 118 e specialisti. I cittadini avranno un riferimento per le cure, e chi volesse accettare l’incarico risparmierebbe almeno le spese per l’’affitto dell’ambulatorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA