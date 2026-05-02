Due sfide fra squadre sarde per chiudere la stagione  

La stagione regolare va in archivio con due derby. L’ultima giornata di campionato si completa oggi alle 15 con Budoni-Latte Dolce e Costa Orientale Sarda-Olbia.

Riflettori puntati sulla sfida di Tertenia, in cui i bianchi, terzultimi in classifica, proveranno a conquistare il punto che manca per assicurarsi i playout. «L’Olbia è una piazza storica del calcio sardo, c’è tanto rispetto, ma per noi sarà una partita in cui premiare chi ha avuto poco spazio sarà l’obiettivo principale», ha spiegato l’allenatore della Cos Francesco Loi domenica scorsa dopo il successo sul Valmontone, che ha permesso alla sua squadra di festeggiare la salvezza diretta con un turno d’anticipo. «Arrivare al derby con due vittorie ci dà grande forza, ma dobbiamo mantenere questo livello fino alla fine», ha detto invece il tecnico dei galluresi Daniele Livieri dopo la vittoria nello scontro diretto con l’Anzio.

L’altra sfida

Discorso diverso al Comunale di Budoni, dove i padroni di casa vogliono chiudere al meglio la stagione culminata con una sofferta salvezza diretta contro un Latte Dolce ancora in corsa per i playoff. «Andremo a Budoni per vincere, poi vedremo cosa succederà», spiega il vice allenatore dei sassaresi Mario Desole, che domenica scorsa ha sostituito in panchina lo squalificato Michele Fini. Gli fa eco l’omologo del Budoni Alessandro Steri: «Sarà una gara aperta tra due squadre che vogliono migliorare la loro posizione, ma con serenità».

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