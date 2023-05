Due sfidanti per il sindaco uscente 

Il sindaco uscente tenta il bis. Ma deve fare i conti con due sfidanti. Oliena sogna un rilancio economico intercettando un maggior flusso turistico, sulla spinta magari del riconoscimento di primo paese sardo interamente escursionistico con una rete di 80 chilometri, e pensa a una rinascita che argini lo spopolamento: se fino a pochi anni fa era oltre i settemila residenti, ora si ferma intorno ai 6600. Il civismo piace ancora: le tre liste in campo ne sono portabandiera . A confronto Bastiano Congiu, sindaco uscente, Gianfranca Salis e Francesco Curreli.

Continuità e futuro

«Veniamo da una consiliatura anomala, condizionata dalla pandemia. Perciò il nostro mandato elettorale ha bisogno di più tempo per completare le opere avviate», spiega Bastiano Congiu, 55 anni, dipendente di Laore. Guida la lista “Continuità e futuro per Oliena”: sei uscenti e dieci esordienti. «Sono perlopiù donne giovani, io sono il più anziano». Perché riprovare? «In questi anni abbiamo dovuto affrontare problemi che non erano nel mandato elettorale per stare vicini a chi era in difficoltà. La pandemia è stata violenta». Battaglie per la sanità, anzitutto per il medico di base. «Ne abbiamo due, abbiamo fatto più proposte alla Regione per istituire presidi diurni di guardia medica in via sperimentale. Ora ci sono i bandi, speriamo vadano a buon fine». Richiama il ponte di Oloè: «La riapertura era una priorità, siamo riusciti dopo una lunga battaglia. Ora sono in corso i lavori». Priorità del futuro? «Mettere in rete tutte le attività produttive valorizzando in chiave turistica agricoltura e pastorizia, facendo formazione e utilizzando le terre civiche con bandi per assegnare i lotti a cooperative e giovani».

Uliana nova

Gianfranca Salis, 51 anni, archeologa alla Soprintendenza di Cagliari, già consigliera e assessora comunale, tenta la corsa a sindaco con la lista “Uliana nova” e lo stesso gruppo che l’ha sostenuta 5 anni fa. «Otto donne e altrettanto uomini, di tutte le età, senza tessera». Perché di nuovo in campo? «Voglio valorizzare la vocazione culturale e turistica che è in grado di trainare altri settori, come agricoltura e pastorizia, e migliorare i servizi per rendere il paese più accogliente per chi viene e chi ci vive». In testa agli obiettivi la creazione di «un museo del territorio, nel centro storico da riqualificare. Serve una struttura stabile che funzioni tutto l’anno. E poi vorrei rilanciare il progetto di un museo dell’arte sacra riaprendo un dialogo con le autorità ecclesiastiche». Tra gli obiettivi anche «una struttura per gli anziani che funzioni anche come centro diurno. È un servizio e un’occasione di lavoro».