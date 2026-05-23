VaiOnline
Giba.
24 maggio 2026 alle 00:32

Due sfidanti in corsa per il Municipio 

Stefania Portas e Andrea Pisanu si contenderanno la poltrona di sindaco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fino all’ultimo pareva essere una corsa tra il sindaco uscente Andrea Pisanu e il quorum. Ma il giorno della presentazione delle liste ecco la sfidante: guida la lista “Giba e Villarios 2.0”, si chiama Stefania Portas, laureata in scienze politiche e amministratrice di un impresa edile.

Le scelte

«Ho riflettuto sulla possibilità di ricandidarmi – dice Andrea Pisanu – e ho deciso solo dopo aver ottenuto tantissime manifestazioni di stima e affetto. In questi anni si è creato un rapporto autentico e quotidiano con i cittadini, fatto di ascolto, presenza e confronto costante». Quei cittadini sono al centro del suo programma amministrativo: «Con “Giba e Villarios Uniti” vogliamo proseguire il lavoro avviato, – spiega – completando le opere e portando a termine i numerosi finanziamenti ottenuti in questi cinque anni, con 4 milioni e mezzo di euro ancora da spendere, di cui 3 arrivati di recente. In questi 5 anni sono stati spesi, tra opere pubbliche, forniture e servizi, circa 5 milioni». Tra questi «il ponte sul Rio Piscinas, il grande piano da un milione di euro per i marciapiedi a Giba e Villarios, lo sviluppo di Porto Botte solo per citarne alcuni. Oggi chiediamo ai cittadini di continuare insieme il percorso, per non interrompere il lavoro avviato e completare il cambiamento che Giba e Villarios meritano».

L’alternativa

Stefania Portas non usa mezzi termini: «Le motivazioni che mi hanno spinto a candidarmi – dice – arrivano dalle scuse e dall'immobilismo. C’è un legame viscerale, un profondo attaccamento alle origini che mi legano a questo paese dove ho scelto di creare la mia famiglia e far crescere i miei figli. Proprio guardando al loro futuro che non posso più accettare la favola del “paese bloccato dai debiti del passato” dietro la quale si è nascosta l’amministrazione uscente per giustificare la totale assenza di investimenti. In questo decennio si è preferito azzerare i debiti e far marcire le risorse in banca pur di esibire un bilancio immacolato, mentre il paese reale si spegneva e perdeva i suoi giovani». Per Portas, oggi Giba ha una solvibilità finanziaria straordinaria e tutte le carte in regola per ripartire. Tra i punti principali del programma ci sono la pulizia e il decoro urbano, il potenziamento della farmacia comunale ma anche l’accelerazione di Puc e del Pul, «molto importante – sottolinea . la viabilità rurale e allo stesso tempo la valorizzazione della nostra costa di Porto botte puntanto anche alla destagionalizzazione turistica. Tra altri importanti punti abbiamo messo la riqualificazione urbana e la tutela del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari capitale della vela, la città vince la scommessa

Pienone dal porto al Lazzaretto e interesse crescente, il capoluogo si mostra all’altezza dell’America’s Cup 
Riccardo Spignesi
L’esperto: le gare del Ministero non danno certezze per l’imbarco dei semirimorchi. E per le imprese i costi salgono

Traghetti, sotto accusa i nuovi bandi

Continuità per le merci, Confapi: «Regole sbagliate, servono tariffe agevolate anche in estate» 
Alessandra Carta
Regione

Psd’Az diviso verso un nuovo congresso

Il segretario Solinas: convocazione a settembre, lo chiede la base del partito 
Roberto Murgia
Verso il voto

Nel sistema Arborea tramontano i partiti, in campo tre civiche

Valeria Manca e Luca Montisci sfidano l’uscente Manuela Pintus 
Valeria Pinna
Ambiente

Turisti in viaggio sulle Vie del sale

Da Porto Pino a Sant’Antioco, prende forma il progetto da 2 milioni 
Stefano Garau
Cultura

“L’antidoto”, l’invito a non farsi convertire al catastrofismo

Presentato ieri a L’Unione Sarda dal direttore Dessì il libro di Cerasa  
Ciro Auriemma
La polemica

«Nucleare, inevitabile il referendum»

Il Campo largo: gli italiani si sono già espressi. Sprint anche sulla legge elettorale 
La tragedia

Maldive, rimpatriati i corpi dei sub

Domani le autopsie. I pm: accertare l’adeguatezza dell’equipaggiamento 