Due sfidanti e molti legami tra le liste in corsa 

Sfida a due e praticamente in famiglia da separati in casa a Neoneli, centro del Barigadu di appena 588 anime. Da una parte c’è Ivano Piras dall’altra Irene Magari.

A guardare le liste saltano fuori intrecci inaspettati. Nella lista guidata da Piras c’è Salvatore Cau, consigliere regionale e sindaco di Neoneli dal 2010. Nella lista opposta c’è il socio in affari di Cau, Samuel Corda che con il sindaco uscente ha messo in piedi una delle cantine di punta del paese. Ma non è tutto. A guidare la lista opposta è Irene Magari che è stata per cinque anni vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici con Cau oltre ad aver ricoperto l’incarico di assessora alla Cultura nella consiliatura Stara. Insomma, la competizione è sentita. Intanto i due aspiranti sindaci hanno le idee chiare.

«Diritto alla salute»

Ivano Piras, impiegato di 50 anni e attuale assessore a Cultura e Sport e, in passato, più volte capogruppo della maggioranza, dice: «Obiettivo Neoneli propone un’azione amministrativa chiara per mantenere il paese vivo, attrattivo e contrastare lo spopolamento. Le nostre priorità sono offrire un sostegno concreto al sistema produttivo locale e alla nascita di nuove attività. Grande attenzione sarà dedicata al diritto alla salute, assicurando un accesso continuo e diffuso ai servizi sanitari di base. La tutela del territorio e dell’ambiente sarà un altro pilastro, attraverso politiche sostenibili e a sostegno delle attività agro-pastorali. Investiremo nel patrimonio culturale, incentivando il turismo. Particolare attenzione alle fasce più fragili».

«Sviluppo del territorio»

Irene Magari, 48 anni, titolare della tabaccheria del paese spiega: «Il nostro programma è incentrato sullo sviluppo del territorio, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione dell'identità locale. Tra le proposte abbiamo pensato interventi a favore dei giovani, con spazi dedicati allo smart working, formazione e sostegno all'imprenditorialità, oltre a nuovi servizi per anziani e famiglie. Particolare attenzione vogliamo riservarla alla promozione del turismo lento, alla tutela del patrimonio ambientale e archeologico e alla valorizzazione delle produzioni locali. Spazio anche al recupero di edifici e siti storici, al miglioramento del decoro urbano, al potenziamento delle attività sportive e al supporto alle associazioni».

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