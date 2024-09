Due settimane di eventi per il patrono Sant Miquel 

Due settimane di eventi culturali e sportivi per festeggiare il santo patrono della città. È ricco il cartellone del Sant Miquel Festival 2024, grazie al supporto di tante associazioni che, insieme alla Fondazione Alghero, si sono messe al lavoro per costruire un programma variegato che prenderà il via domani per concludersi il 29 settembre, giorno in cui gli algheresi celebrano San Michele. Ieri la conferenza stampa di presentazione con i vertici della Fondazione Alghero, il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora al Turismo Ornella Piras. Concerti, comedy, danza, tradizione e tanto sport. C’è grande attesa per il concerto degli Istantales (21 settembre) e la commedia algherese “Pais de Alegrias” (24 settembre), poi il programma prevede il cabaret di Pino e gli Anticorpi (27 settembre) e, alla vigilia del giorno del santo patrono, il concerto della cantautrice Nada. Infine l’esibizione della Colla Castellera "Los Mataresos de l’Alguer" presso la Torre Sulis e, dopo la messa solenne alle 18:30 presso la Cattedrale di Santa Maria, il concerto della Banda Musicale A. Dalerci di Alghero a Lo Quarter (29 settembre). Nel mezzo tanto sport e giornate di incontri e eventi per raccontare l’evoluzione di Fertilia negli ultimi anni con il Progetto Fertilia 2023-2024 (20-21-22 settembre), l’attesa inaugurazione della statua in onore di Tore Burruni, Campione del Mondo di Pugilato e l’apertura della mostra a lui dedicata. Nella bassa stagione la Riviera del Corallo sfodera un cartellone di eventi per tutti i gusti, con il prezioso contributo delle associazioni. (c.fi.)

