Due set a zero e Jannik riprende la vetta del gioco 

Jannik Sinner si riprende il numero 1 Atp nella maniera per lui più bella. In un sol colpo sfila il titolo del Masters 1000 di Montecarlo al detentore Carlos Alcaraz - costretto così a cedergli lo scettro - e vince (con il punteggio di 7-6, 6-3 in due ore e 15' di gioco) il primo trofeo importante sulla terra rossa, fino ad oggi dominio quasi incontrastato dello spagnolo.

E oggi inizierà la 67ª settimana da numero 1del ranking con un vantaggio di 110 punti. Nel Principato, dove risiede («grazie a tutti, giocare qui mi fa sentire a casa, è come essere in Italia», così ha salutato il pubblico), l'azzurro ha vissuto una settimana praticamente perfetta. Ha ceduto un solo set, al ceco Tomas Machac negli ottavi - ma perché frenato da un problema alla schiena - ponendo fine alla storica striscia di 37 set vinti nei 1000. Il sorpasso di Sinner é anche per numero di titoli complessivi nel circuito maggiore: 27 contro 26. Ed al momento della premiazione - alla presenza dell'intera famiglia e della fidanzata Laila Hasanovic - c'è sincera ammirazione negli occhi e nelle parole che Carlitos dedica all'avversario di tante finali: «Trovo impressionante quello che stai ottenendo. Nell'era Open solo Novak Djokovic (nel 2015) era riuscito a conquistare il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) e subito dopo vincere Montecarlo, questo dimostra quanto sia difficile». Con Parigi, l'ultimo della scorsa stagione, fanno quattro 1000 vinti di fila negli ultimi sei mesi. E un solo set ceduto.

In campo

«Siamo venuti qui cercando di giocare più partite possibile, per avere un buon riscontro in vista dei prossimi grandi tornei» sul rosso, da Madrid a Roma fino all'agognato Roland Garros, ha detto Jannik. «Oggi entrambi abbiamo giocato ad alto livello - ha dichiarato Sinner nella tradizionale intervista a bordo campo - c'era un po' di vento, una condizione diversa da quelle a cui siamo abituati. Vincere qui è un sogno. Tornare numero 1 (perso a novembre 2025) significa molto per me. Sono felicissimo di aver vinto un titolo importante su questa superficie. Non ci ero mai riuscito prima e per me significa tantissimo».

Con un tifo decisamente preponderante a sostenerlo sul campo “Rainier III”, Sinner si è aggiudicato il primo set al tie-break, approfittando di un doppio fallo di Alcaraz. Nonostante avesse messo a segno solo il 51% delle prime di servizio (il dato più basso della stagione), è poi riuscito a rimontare da 1-3 nel secondo set contro uno spagnolo improvvisamente incerto, macchiatosi di ben 45 errori non forzati. «Mi sentivo vicino alla vittoria nei game di risposta e ho pensato che le palle nuove mi avessero aiutato. Il cambio palla è avvenuto sul 2-1 e ho cercato di rimanere concentrato mentalmente», ha spiegato Sinner a proposito della sua rimonta. «Ho cercato di non mollare. Mi sentivo un po' stanco, quindi ho cercato di mantenere la giusta mentalità».

Alcaraz aveva vinto le sue ultime 17 partite sulla terra battuta, a partire dalla scorsa stagione, quando trionfò a Roma e al Roland Garros. Ma ieri - sotto lo sguardo, tra gli altri, di Charles Leclerc, George Russell, Stefan Edberg e Holger Rune - non è riuscito a trovare le contromisure per contrastare un Sinner principesco anche a Montecarlo, dove l'italiano ha portato il bilancio degli scontri diretti sulla terra battuta a 2-3 ed a 7-10 in totale a favore del campione di Murcia. Che ora si sposta a Barcellona, per l'Atp 500 perso lo scorso anno nella finale contro Rune, mentre Sinner si prenderà qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie in vista del Madrid Open, altro 1000 sul rosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA