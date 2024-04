Due serate per ricordare Paola Dentoni, “cantadora” di Selargius scomparsa a maggio del 2022 a 56 anni. L’iniziativa è in programma questo fine settimana - domani e domenica dalle 18 nel teatro Si ‘e Boi - voluta e organizzata dalla famiglia Dentoni, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di poeti sardi che arriveranno da tutta l’Isola per ricordare la regina dei canti tradizionali.

Paola Dentoni è stata una delle prime donne in Sardegna a cantare versi e poesie in limba, un’arte trasmessa dal padre Antonio e condivisa con la sorella Dolores e il fratello Romeo. «Ha iniziato da bambina ascoltando nostro padre e i poeti che si riunivano a casa», ricorda la sorella Dolores, «e si è fatta strada nonostante questo si un settore prettamente maschile». Passione di famiglia quindi, che verrà riportata sul palco del teatro civico. «Ricorderemo Paola come artista, ma anche la persona umile e gentile che è stata», aggiunge la sorella Dolores. (f. l.)

