Soleminis.
10 ottobre 2025 alle 00:24

Due scuole da sistemare, dalla Regione arrivano i soldi 

È di 372mila euro la somma trasferita dalla Regione al Comune di Soleminis per gli interventi di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici di via Stazione e via Sirios. La nuova amministrazione comunale, eletta lo scorso giugno, è riuscita a riaprire in tempo per l’avvio delle lezioni i due edifici, rimasti chiusi per oltre un anno per inagibilità, con oltre 100 alunni del paese costretti a frequentare a Serdiana.

Raggiunto l’obiettivo, il Comune sta ora mettendo mano alla parte burocratica con l’accertamento delle somme trasferite dalla Regione: 235mila per la sistemazione della copertura della palestra delle scuole elementari, mentre 137mila euro andranno a finanziare il risanamento delle aule di via Sirios, nell’edificio che ospita il Centro Polifunzionale. Per la sistemazione di quest’ultimo stabile, dove sono stati rilevati problemi strutturali, il Comune ha impegnato 450mila euro. La somma trasferita dalla Regione è destinata alle sole attività scolastiche. Gli altri 313mila euro saranno coperti con risorse comunali e serviranno per le opere di consolidamento. Tra gli interventi in programma, il ripristino della scala esterna e l’installazione di una porta tagliafuoco.

Per permettere il rientro a scuola dei ragazzi, è stata predisposta una temporanea separazione delle vie d’accesso in modo che i lavori di manutenzione non interferiscano con lo svolgimento delle lezioni.

