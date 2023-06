Due scout ambasciatori della città 

Ambasciatori della città per due settimane, con tanto di targa del Comune ricevuta prima dell’esperienza in Corea del Sud. Protagonisti due scout quartesi, Marco Carta e Lorenzo Vacca - dei gruppi Agesci Quartu 1 e 3 - che dall’1 al 12 agosto rappresenteranno la città nel 25° raduno mondiale, il World scout Jamboree, insieme a circa 50 mila ragazzi di tutto il mondo. I due giovani quartesi - accompagnati dai rispettivi capi - sono stati premiati martedì in Comune durante la riunione del Consiglio. «Un riconoscimento – ha spiegato la presidente dell’assemblea civica Rita Murgioni – come ambasciatori della città, affinché con la propria partecipazione in Corea del Sud possano essere portatori di pace e presentare identità, cultura e tradizioni della nostra comunità».

Consegna della targa, un applauso di incoraggiamento, e il discorso finale del consigliere comunale Francesco Piludu, cresciuto nel mondo dello scoutismo. «Questo è un momento importante della vostra crescita», ha detto rivolgendosi ai due scout scelti come ambasciatori dell’Isola al raduno mondiale «il vostro compito sarà quello di rappresentare la nostra comunità, e di confrontarvi con altri giovani su sostenibilità e sviluppo a livello globale, perché siate voi gli artefici di un futuro migliore». (f. l.)

