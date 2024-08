Due scosse di terremoto in mare, nessun allarme 

I terremoti in Sardegna sono un fenomeno raro, spesso molto lieve, non impossibile. È il caso della Baronia, nella costa tra Baronia e Bassa Gallura, in cui proprio ieri la Rete sismica nazionale di Ingv ha registrato due piccole scosse. A dare la notizia nella sua pagina di divulgazione è anche il noto geologo Luigi Sanciu, la cui formazione ed esperienza si focalizzano su geotecnica, geologia ambientale e museologia naturalistica, consolidata con varie attività di rilievo nel settore e con la direzione scientifica del PaleoArcheo Centro di Genoni e del GeoMuseo Monte Arci di Masullas.

L'esperto, che viaggia e osserva i fenomeni in tutta l'Isola, ha scritto: «Due piccoli terremoti sottomarini sono stati registrati ieri al largo della costa nord orientale della Sardegna. Nulla di preoccupante e nessun rischio tsunami data la bassa magnitudo, 1.4 e 3.3. Giusto per ricordarci che la Terra è sempre in movimento. Il mar Tirreno è un mare geologicamente giovane ed è ancora in fase di assestamento, ed è per questo motivo che si verificano questi fenomeni. Nessun rischio di terremoti o tsumani catastrofici». Un evento raro, ma non unico. Questa zona negli ultimi quarant'anni è stata interessata da circa una ventina di sismi di lieve entità.

