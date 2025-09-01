VaiOnline
baseball.
02 settembre 2025 alle 00:26

Due sconfitte indolori per il Cagliari in Serie A 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le due nette sconfitte contro il Padova (3-13 e 1-18, al 6º inning per “manifesta inferiorità”), incassate a Iglesias nel weekend, sono indolori per il Cagliari Baseball che, con la salvezza già in cassaforte, sta concedendo ai giovani minutaggi significativi in Serie A.

Intanto spazio anche ai tornei estivi, a cominciare dal più longevo, il 51º Torneo Fedeltà - 18º Memorial Enrico Fini, organizzato dalla Vibraf Domusnovas. La novità 2025 è che non si giocherà lo slowpitch sul diamante di via Bonn (chiuso per lavori) ma il Baseball5 - su superficie dura e campo di dimensioni ridotte - nel campetto parrocchiale “Don Frongia”. Le 7 formazioni si affronteranno da oggi (alle 18) e fino a giovedì 11 settembre, sabato e domenica esclusi.

Torneo delle Regioni

La manifestazione più attesa è il Torneo delle Regioni, che il 3-5 ottobre coinvolgerà ben 8 comuni sardi. Al via 62 squadre in rappresentanza di 16 regioni italiane, per un totale di 812 atleti. Per il baseball si giocheranno Little (Alghero), Junior (Sassari e Olmedo) e Senior League (Domusnovas e Iglesias), oltre alla novità 2025, il Baseball5 (Nuoro). Per il softball in programma Little (Cagliari) e Junior League (Nuoro e Orgosolo).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 