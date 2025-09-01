Due sconfitte indolori per il Cagliari in Serie A 

Le due nette sconfitte contro il Padova (3-13 e 1-18, al 6º inning per “manifesta inferiorità”), incassate a Iglesias nel weekend, sono indolori per il Cagliari Baseball che, con la salvezza già in cassaforte, sta concedendo ai giovani minutaggi significativi in Serie A.

Intanto spazio anche ai tornei estivi, a cominciare dal più longevo, il 51º Torneo Fedeltà - 18º Memorial Enrico Fini, organizzato dalla Vibraf Domusnovas. La novità 2025 è che non si giocherà lo slowpitch sul diamante di via Bonn (chiuso per lavori) ma il Baseball5 - su superficie dura e campo di dimensioni ridotte - nel campetto parrocchiale “Don Frongia”. Le 7 formazioni si affronteranno da oggi (alle 18) e fino a giovedì 11 settembre, sabato e domenica esclusi.

Torneo delle Regioni

La manifestazione più attesa è il Torneo delle Regioni, che il 3-5 ottobre coinvolgerà ben 8 comuni sardi. Al via 62 squadre in rappresentanza di 16 regioni italiane, per un totale di 812 atleti. Per il baseball si giocheranno Little (Alghero), Junior (Sassari e Olmedo) e Senior League (Domusnovas e Iglesias), oltre alla novità 2025, il Baseball5 (Nuoro). Per il softball in programma Little (Cagliari) e Junior League (Nuoro e Orgosolo).

