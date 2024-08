Due scadenze improrogabili sulla strada per Tempio 

Sono giorni decisivi per il futuro della martoriata provinciale 38, il tratto della Olbia Tempio non percorribile da ormai 11 anni (il crollo è avvenuto nel 2013, Ciclone Cleopatra). Il 30 agosto prossimo scade infatti il termine indicativo per il deposito dello studio di fattibilità del segmento di competenza della Provincia di Sassari. Stando a indiscrezioni, lo studio è pronto, gli uffici della amministrazione provinciale hanno imposto una forte accelerazione all’iter ed entro il 30 ottobre dovrebbe essere depositato anche il progetto esecutivo. Se non saranno rispettate queste due scadenze, il crono-programma stilato il dieci luglio scorso sarà carta straccia. In queste ore il monitoraggio degli uffici regionali riguarda anche gli impegni assunti dall’Anas. A quanto pare ancora non c’è una comunicazione formale sulla impresa che dovrà sostituire nel cantiere la (estromessa) Italiana Costruzioni. Sarà un fine agosto caldissimo, perché se non ci saranno gli atti concreti annunciati da Anas e Provincia, si profila uno scontro con l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu e la IV Commissione consiliare, presieduta da Roberto Li Gioi. La storia della Sp 38, una lunga serie di promesse mancate, è arrivata al capolinea. Non si escludono, in caso di ulteriori passaggi a vuoto, provvedimenti di commissariamento.

