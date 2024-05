«Due scacchiere giganti dentro il parco Scarzella»  

Mentre Villamassargia ha scelto di orientarsi su interventi di supporto alla terza età, Domusnovas opta per l’attività ricreativa e la promozione del gioco degli scacchi puntando ad installare due scacchiere giganti nell’area del parco Scarzella che si estende tra la zona giochi e la caserma dei carabinieri.

Per sorvegliare l’area sono previste nel progetto anche 7 telecamere che andranno ad unirsi alle tante già attive nell’ampio parco e nell’attiguo parcheggio del municipio. In ballo ci sono i fondi Feasr per un totale di 102 mila euro disponibili all’interno del bando “Smart Village” del Gal Sulcis per partecipare al quale Domusnovas ha stipulato una convenzione con Villamassargia (capofila) approvata all’unanimità in Consiglio Comunale. «Intendiamo incentivare ulteriormente la pratica degli scacchi dato che da 3 anni ospitiamo la fase provinciale dei campionati nazionali under 18 e che l’attività è in continua crescita soprattutto nelle scuole», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Saba. Non a caso le due scacchiere da 3,20 metri di lato e con pezzi alti 90 centimetri verranno collocate proprio davanti alla palestra comunale che ospita i campionati provinciali. «Sarà possibile anche dar vita a partite con le scacchiere viventi», chiosa l’assessore.

