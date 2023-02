Due sardi tra i convocati per lo stage dell’Italia 

Ci sono anche Lorenzo Etzi e Riccardo Siddi tra i 20 giocatori convocati dal ct Bellarte per lo stage della Nazionale italiana di futsal. I due giovani sardi parteciperanno al raduno in programma dal 20 al 23 febbraio di Salsomaggiore Terme. Un bel riconoscimento per i due giovani che si stanno mettendo in mostra anche in questa stagione. Il classe 2002 Lorenzo Etzi ha già segnato 7 gol nel suo primo anno in Serie A con il 360 GG Monastir. Il classe 2001 Riccardo Siddi invece è protagonista in A2 con la Leonardo, terza in classifica anche grazie alle sue 16 reti. Proprio con la Leo, Etzi e Siddi erano stati compagni di squadra e ora si ritroveranno nuovamente insieme in azzurro.

Compagni e amici

Il rapporto tra i due va oltre il campo, come spiega Riccardo Siddi: «Andare in Nazionale insieme a uno dei miei migliori amici mi riempie ancora più di gioia», spiega il giocatore arancionero, «la convocazione in Nazionale è uno di quei sogni che avevo sin da bambino, ora però rappresenta un nuovo punto di partenza». Anche Etzi sottolinea il rapporto con Siddi: «Sono contento di fare questa esperienza con uno dei miei più grandi amici», dice il laterale del 360 GG, «alla fine il nostro sogno si è avverato. Dedico questa convocazione a mio padre che mi sta sempre accanto, ci speravo tanto. La società mi ha aiutato molto, ringrazio Podda, Barbarossa, tutti gli allenatori e compagni che ho avuto, il ds Massa e il presidente», conclude Etzi.