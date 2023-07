Due sardi su cento positivi al virus dell’epatite 

Le malattie del fegato rappresentano un grave problema di sanità pubblica nel mondo, per la loro evoluzione in cirrosi epatica e tumori, che possono provocare la morte e, nel caso quando possibile, il trapianto dell’organo. «Esistono diversi virus che portano alla malattia, ad esempio l’epatite di tipo C - spiega il professor Luchino Chessa, responsabile della Struttura semplice delle malattie del fegato all’Aou di Cagliari - che può essere curata con successo grazie ad alcuni farmaci antivirali, e l’epatite B, che può essere prevenuta con la vaccinazione, oggi obbligatoria nel primo anno di vita».

In Sardegna si considera positiva circa il 2% della popolazione. Dal 2019 il Policlinico di Monserrato ha avviato percorsi diagnostico-terapeutici con i SerD della provincia di Cagliari, di Guspini e Carbonia, con la presa in carico di oltre 300 pazienti positivi all'epatite C (HCV), di cui circa 200 trattati. Inoltre, di recente ha avviato uno screening della durata di un anno nei pazienti tra i 65 e i 90 anni ricoverati, per qualunque ragione.

Un passo importante è stato fatto con l'approvazione da parte della Giunta regionale del protocollo operativo dello screening in tutta la Sardegna (Chessa è nella cabina di regia), con un finanziamento di 2 milioni di euro.

