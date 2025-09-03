VaiOnline
Baseball.
04 settembre 2025 alle 00:11

Due sardi convocati  in Nazionale maggiore 

Anche i sardi Gabriele Angioi e Mattia Sireus tra i 26 convocati al raduno pre-Europeo che la Nazionale italiana Élite di baseball svolgerà dal 10 al 19 tra Codogno, Piacenza e Senago e che prevederà anche le amichevoli contro Repubblica Ceca e Globetrotters Usa. Poi, dal 20 al 27 settembre, gli azzurri si giocheranno il titolo continentale tra Senago (qualificazioni) e Rotterdam (2º turno). Angioi, cagliaritano 24enne, è interbase e seconda base del Parma, mentre l’iglesiente Sireus, è un lanciatore del Grosseto 1952 e ieri ha festeggiato il 23º compleanno. La stagione in A di quest’ultimo si è chiusa ai quarti dei playoff, col Bbc Grosseto eliminato 3-0 dal San Marino, formazione che si sta giocando il tricolore nell’Italian Baseball Series col Parma. Per Gabriele Angioi, prima del raduno, giornate intense: dopo gara1 giocata ieri, stasera tornerà in campo alle 20.30 in gara2, poi di nuovo lunedì e martedì. Mercoledì l’eventuale “bella”.

