Due ruderi in cerca di rilancio 

Nove imprenditori in corsa per la rinascita delle Fornaci Picci e delle Distillerie Capra, le due grandi opere che l’attuale amministrazione comunale spera di iniziare a realizzare prima del termine della consiliatura. Una scommessa per la Giunta Milia, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione dell’ex complesso industriale di via Brigata Sassari in stato di degrado da anni, diventato obiettivo prioritario nel programma di mandato presentato alla città nel 2020.

Le procedure

La prima consultazione pubblica lanciata dal Comune per testare il mercato - e scaduta poche settimane fa - ha di fatto richiamato l’attenzione di diverse società isolane e dell’oltremare, tutte interessate a investire nel territorio quartese: sette per le Distillerie nel quartiere di Cepola, quattro per le Fornaci di via Brigata Sassari, di cui due che hanno partecipato per entrambi i progetti. «La risposta è stata al di sopra delle aspettative», commenta l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. Top secret i nomi delle aziende in pole position. «Si tratta di imprenditori edili e raggruppamenti di imprese, tutti con curriculum consolidati e risultano ammissibili. Ora faremo i bandi veri e propri al quale potranno partecipare anche altre società che non hanno manifestato l’interesse in questa prima fase di consultazione», spiega l’esponente della Giunta.

Gli investimenti

Sullo sfondo ci sono due interventi annunciati da tempo dall’attuale esecutivo alla guida di Quartu. Le Fornaci Picci in primis, con il primo finanziamento incassato nel 2021: 15 milioni circa conquistati dal Comune con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, altrettanti arriveranno con gli investimenti dei privati. «C’è già un primo progetto avanzato», sottolinea l’assessore Vanini, «che prevede una parte residenziale di social housing, con 75 alloggi di edilizia sociale, nell’altra ci saranno spazi per funzioni pubbliche e coworking». Ed è proprio la parte residenziale che spetterà alla società che nei prossimi mesi si aggiudicherà la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di riqualificazione. «Sulla parte già finanziata siamo pronti a partire con i lavori prima della fine dell’anno, stiamo aspettando che si chiuda la conferenza dei servizi», aggiunge Vanini. Pronto - con risorse dedicate in bilancio - anche il piano di bonifica della zona trasformata da anni in discarica a cielo aperto.

Nuova vita anche per le Distillerie, al centro di un mega intervento di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. In ballo c’è anche il servizio di gestione integrata di quello che diventerà un polo universitario decentrato, in accordo con l’Università di Cagliari. Lo stabile a due passi da piazza Santa Maria - un tempo fulcro della produzione di bibite nel circondario - è stato acquistato dal Comune lo scorso anno. In questo caso l’investimento stimato si aggira fra i sei e gli otto milioni.

