Due rotonde di accesso al paese,  via libera della Soprintendenza 

Al Comune di Bari Sardo hanno ricevuto il nulla osta dalla Soprintendenza. Via libera che sblocca l’iter di approvazione definitiva per la realizzazione di due rotonde all’ingresso dell’abitato, sull’ex 125, a garanzia di una viabilità più snella e sicura. La prima apre verso la zona artigianale e la seconda verrà realizzata all’altezza della Madonnina in via Cagliari. Con una pista ciclopedonale verrà assicurato un braccio di collegamento tra le due rotatorie che sorgeranno con un diametro di 26 metri ciascuna.

«I livelli di prestazione da raggiungere - spiega il sindaco, Ivan Mameli, 38 anni - sono quelli del miglioramento della snellezza del traffico, la semplificazione degli accessi, specie per i mezzi pesanti, e l’aumento della sicurezza per pedoni e automobilisti. In più vogliamo mettere in forte connessione il centro urbano con la zona Pip per renderla sempre più appetibile agli investitori. A base della progettazione sono stati posti una serie di obiettivi come il raggiungimento di una sicurezza assoluta nelle zone più trafficate del paese. Obiettivi perseguibili con rotatorie carrabili che rallentano il traffico senza farlo fermare e distribuendo i mezzi secondo gli assi di percorrenza in maniera adeguata».

La spesa stimata per l’intervento è di 650 mila euro e le rotonde verranno incorniciate con verde ed elementi architettonici utili a risaltare la vocazione turistica del paese. (ro. se.)

