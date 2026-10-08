Due rotatorie all’ingresso della città 

Due rotonde per prevenire gli incidenti sulle Statali 131 Carlo Felice e 197 di San Gavino e del Flumini. Vicino a Sanluri, lungo l’intersezione tra le due arterie principali che attraversano il Medio Campidano, in passato teatro di numerosi sinistri, ora si avvicina la messa in sicurezza. Anas ha presentato il progetto da un milione e 200mila euro per la realizzazione delle rotatorie, con l’obiettivo di risolvere la criticità denunciata da tempo dal sindaco di Sanluri, Albero Urpi, che per l'occasione ha ricordato «la sempre fattiva collaborazione con Anas», in questo caso anche «un grazie al ministro dei trasporti, Matteo Salivini, che ha dato ascolto alle nostre richieste».

Il progetto

L’intervento riguarda uno dei principali punti di ingresso e uscita dalla città capoluogo di provincia, utilizzato da chi si sposta tra Sanluri e il resto del Medio Campidano. All’incontro a Cagliari, nella sede Anas, c’erano il responsabile della struttura territoriale della Sardegna, Salvatore Campione, il primo cittadino di Sanluri e alcuni rappresentanti del Comune. È toccato ai tecnici Anas illustrare l’intervento che prevede il miglioramento dell’attuale intersezione tramite due rotatorie del diametro di circa 45 metri ciascuna, in sostituzione dell’attuale svincolo. «Oggi», ha detto Campione, «concludiamo la fase di progettazione di un’opera importante per il miglioramento dell’innesto al centro abitato di Sanluri. L’opera prevede il nuovo assetto dello svincolo, con l’illuminazione dell’intero nodo. La realizzazione è prevista nel corso del 2027».

La viabilità

«Siamo soddisfatti», ha commentato Urpi, «perché siamo arrivati alla conclusione della progettazione di un intervento che abbiamo chiesto per risolvere un problema che riguarda chi ogni giorno entra ed esce dalla 131, ma anche chi si sposta verso gli altri Comuni del Medio Campidano. L’illuminazione e il nuovo assetto permetteranno di rendere più ordinati e sicuri gli ingressi e le uscite dalla città». L’intervento si inserisce in un più ampio programma che prevede una nuova pavimentazione nel tratto, sempre della 131, in corrispondenza dell’abitato. E poi una variante sostanziale al Piano urbanistico che consentirà la trasformazione di una zona, compresa tra la nuova e la vecchia Statale, che da agricola diventerà artigianale e industriale. Spazi dove la viabilità sicura è la spina dorsale delle imprese.

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