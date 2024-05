«Due risultati su tre, un bel vantaggio» 

«Sarà una partita molto difficile, ma il Cagliari ha il vantaggio di avere due risultati su tre». Gianfranco Zola ha vissuto sfide decisive per tutta la sua carriera e, in vista di quella dei rossoblù col Sassuolo, mostra fiducia per un risultato che porti la salvezza. «Sarà una gara tesa, bisogna rimanere tranquilli. Ci sono dei pericoli: per il Sassuolo è l'ultima spiaggia, deve fare sei punti per sperare», le sue parole ieri a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina, con Valentina Caruso e Fabiano Gaggini. Per la salvezza, secondo Magic Box, c'è un buon margine da poter sfruttare: «Ci sono un sacco di scontri fra le dirette concorrenti. Di negativo il Cagliari ha che arriva da una sconfitta pesante come quella col Milan, che però era motivatissimo per le sue vicissitudini. Di positivo l'ultima in casa con la Fiorentina, che pochi giorni dopo avrà la finale di Conference League». Fra i punti di svolta della stagione del Cagliari la vittoria sull'Atalanta, decisa da un colpo di testa di Viola che ha ricordato molto quello di Zola al 90' il 16 gennaio 2005 per uno storico 1-1 contro la Juventus. «Viola ha fatto un bellissimo gol. Forse il mio non se lo aspettavano in molti, soprattutto alla Juve: è fra quelli che mi hanno dato maggiore soddisfazione. Ogni tanto lo ricordo a Buffon, anche se lui non è molto contento».

Il rapporto con Ranieri

Zola ha giocato oltre 800 partite nella sua straordinaria carriera, le ultime 81 al Cagliari dal 2003 al 2005, e l'allenatore con cui ne ha collezionate di più è proprio Claudio Ranieri. «L'ho avuto in due fasi della mia carriera», ricorda Magic Box: l'anno e qualche mese al Napoli (tutto il 91-92 e fino all'esonero del tecnico a novembre 1992) e quasi tre anni al Chelsea (dal 2000 al 2003, quando Zola passò al Cagliari). «A Napoli ero giovane e agli inizi: mi ha aiutato molto in un momento in cui ne avevo bisogno, dandomi fiducia, e me lo ricorderò sempre. Poi sul finire della mia carriera: l'ultimo anno al Chelsea, per me, è dove ho fatto meglio viste le condizioni. Ho potuto apprezzare il valore della persona e dell'allenatore: è una garanzia per portare il Cagliari all'obiettivo, ha grandi doti umane». Con un aneddoto particolare: «Non giocavo da molto, mi schierò in FA Cup e feci gol. Tre giorni dopo c'era il Tottenham fuori casa e pensavo di giocare, ma nella rifinitura mi piazzò fra le riserve. Ero così arrabbiato che iniziai a buttare via tutti i palloni, tanto che interruppe l'allenamento e ci mandò negli spogliatoi. Ma ci spiegammo subito e non ci furono conseguenze».

Il fantasista

Da trequartista a trequartista: Zola ha un pensiero speciale per Gianluca Gaetano. «Mi piace molto, ha fatto bene da quando è arrivato: era ciò che serviva al Cagliari, ha dato qualità». Questo nonostante il ruolo sulla trequarti non sia più fondamentale come ai suoi tempi: «Il fantasista di una volta doveva stare in una certa zona per fare la differenza, ora si sposta a sinistra o a destra. Questo ha formato giocatori diversi». E, da vicepresidente Lega Pro, in vista dei playoff di Serie C Zola ha anche un pensiero per la Torres dove giocò dal 1986 al 1989: «Grandi meriti a squadra, allenatore, presidente e società per la stagione straordinaria. Nella mia testa ha già vinto: ora la viva come se tutto ciò che arriverà sia un bonus».

