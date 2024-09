Due ristoranti sardi volano in finale a Milano 

Sono Maluentu a San Vero Milis e Amanõ a Cagliari, i due ristoranti sardi ad aggiudicarsi la vittoria della prima fase dei TheFork Awards, premio annuale assegnato da TheFork e Identità Golose alle migliori nuove aperture e gestioni dell'anno.

Maluentu, chef Leonardo Marongiu, è stato nominato da Philippe Léveillé. Mentre Amanõ, chef Vincenzo Sorvillo, è stato nominato da Francesco Stara.

In totale sono 60 i ristoranti nominati dai più grandi chef italiani che concorrono adesso per il People Choice Award, riconoscimento ulteriore che viene assegnato al locale che ottiene più voti online. Infatti, tocca proprio agli utenti di TheFork scoprire e votare il proprio ristorante preferito sul sito dei TheFork Awards, aggiudicandosi così anche la possibilità di vincere a estrazione la partecipazione all’evento finale condotto da Gerry Scotti, che si terrà il 29 ottobre a La Pelota a Milano. Durante la serata di gala, sarà rivelato il nome del ristorante più votato e di altri indirizzi che si sono distinti per meriti particolari. Un esempio? Il ristorante più social che sarà selezionato da una speciale giuria di content creator firmata da Realize Networks e composta da Michela Coppa, Ida Di Filippo, Giorgia Fantin Borghi, Mirko Ronzoni, Davide Nanni.

RIPRODUZIONE RISERVATA